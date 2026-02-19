الشرطة النيجيرية: مقتل 37 شخصا جراء تسرب غازات سامة في أحد المناجم

أبوجا- (أ ب)

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 37 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء تسرب غازات سامة في منجم بشمال وسط نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ألفريد ألابو، في بيان، إن الحادث وقع صباح الثلاثاء الماضي في قرية كامباني زوراك، بمنطقة واسي في ولاية بلاتو النيجيرية.

وأضاف المتحدث أن "التحقيقات الأولية كشفت أن عمال المناجم تضرروا نتيجة تسرب مفاجئ لأكسيد الرصاص وغازات أخرى مصاحبة له، مثل الكبريت وأول أكسيد الكربون، وهي غازات سامة للإنسان، خصوصا في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية".