أثار النائب الأمريكي عن ولاية فلوريدا راندي فاين، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره تدوينة على منصة "إكس" تويتر سابقًا، جاء فيها أن "الاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبًا".

If they force us to choose, the choice between dogs and Muslims is not a difficult one. — Congressman Randy Fine (@RepFine) February 15, 2026

وجاء هذا التصريح في رد على تعليقات مثيرة للجدل أدلت بها الناشطة نيردين كيسواني بشأن اقتناء الكلاب كحيوانات أليفة في المنازل بمدينة نيويورك.

وقالت كيسواني لاحقًا إن منشورها كان يقصد به المزاح، إلا أن رد فاين اعتبره العديد من المنتقدين تجاوزًا للحدود وخطأً جسيمًا.

في المقابل، دافع بعض المؤيدين عن تصريحات النائب، معتبرينها وجهة نظر شخصية، بينما وصف المعارضون الخطاب بأنه تجريد من الإنسانية ويعكس تحيزًا ضد المسلمين.

Resign now, you racist slob. https://t.co/wt7xiNMX5p — Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 16, 2026

وتُعزز هذه الواقعة النقاشات الجارية في الولايات المتحدة حول الإسلاموفوبيا، وحرية التعبير، ومسؤولية السياسيين تجاه ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد الاستقطاب في المشهد الإلكتروني الأمريكي.