إعلان

"الاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبًا".. غضب واسع بسبب تدوينة نائب أمريكي

كتب : أسماء البتاكوشي

02:28 م 17/02/2026

راندي فاين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار النائب الأمريكي عن ولاية فلوريدا راندي فاين، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره تدوينة على منصة "إكس" تويتر سابقًا، جاء فيها أن "الاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبًا".

وجاء هذا التصريح في رد على تعليقات مثيرة للجدل أدلت بها الناشطة نيردين كيسواني بشأن اقتناء الكلاب كحيوانات أليفة في المنازل بمدينة نيويورك.

وقالت كيسواني لاحقًا إن منشورها كان يقصد به المزاح، إلا أن رد فاين اعتبره العديد من المنتقدين تجاوزًا للحدود وخطأً جسيمًا.

في المقابل، دافع بعض المؤيدين عن تصريحات النائب، معتبرينها وجهة نظر شخصية، بينما وصف المعارضون الخطاب بأنه تجريد من الإنسانية ويعكس تحيزًا ضد المسلمين.

وتُعزز هذه الواقعة النقاشات الجارية في الولايات المتحدة حول الإسلاموفوبيا، وحرية التعبير، ومسؤولية السياسيين تجاه ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد الاستقطاب في المشهد الإلكتروني الأمريكي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

راندي فاين تدوينة نائب أمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأسعار والكميات.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن السلع الغذائية في
أخبار وتقارير

الأسعار والكميات.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن السلع الغذائية في
حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
أخبار المحافظات

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
استطلاع رأي: السوريون أكثر إقبالًا على التطبيع مع إسرائيل من اللبنانيين
شئون عربية و دولية

استطلاع رأي: السوريون أكثر إقبالًا على التطبيع مع إسرائيل من اللبنانيين
دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
جنة الصائم

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة الحد الأدنى للأجور والجنيه في 11 سنة: زيادة يلتهمها ضعف العملة- جراف تفاعلي
خريطة مسلسلات رمضان 2026.. القنوات الناقلة وأبرز النجوم
رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات