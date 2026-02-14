غزة.. أطباء بلا حدود تعلق بعض عملياتها في مستشفى ناصر |ما السبب؟

(أ ب)

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق بعض عملياتها في أحد أكبر المستشفيات العاملة في غزة بعد أن أبلغ المرضى والطاقم الطبي عن رؤية رجال مسلحين ومقنعين يتجولون في أجزاء من المبنى.

ويعد مستشفى ناصر في خان يونس أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في قطاع غزة، ويتم علاج مئات المرضى والجرحى من الحرب هناك يوميا، وكان المستشفى أيضا مركزا للمعتقلين الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم من قبل إسرائيل في مقابل أسرى إسرائيليين كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الحالي.

ويعد هذا الإعلان نادرا من منظمة دولية بشأن وجود رجال مسلحين في منشأة طبية في غزة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها إنه تم تعليق جميع العمليات الطبية غير الحرجة في مستشفى ناصر بسبب الانتهاكات الأمنية التي تشكل "تهديدات خطيرة" لفرقها ومرضاها، موضحًة أنه منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر بوساطة أمريكية، تم تسجيل زيادة في عدد المرضى والموظفين الذين يشاهدون رجالا مسلحين في أجزاء من المستشفى.

وجاء في البيان: "أبلغت فرق المنظمة عن نمط من الأفعال غير المقبولة، بما في ذلك وجود رجال مسلحين، الترهيب، الاعتقالات التعسفية للمرضى، وحالة مشبوهة حديثة بشأن حركة الأسلحة".

وعلى الرغم من أن التعليق تم في يناير، إلا أنه تم الكشف عنه لأول مرة في قسم "الأسئلة المتداولة" على موقعها الإلكتروني، ولم يتضح موعد نشر المنشور، ولكن الموقع أشار إلى أنه تم تحديثه في 11 فبراير.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنه لم يكن من الممكن تحديد انتماء الرجال المسلحين، وأوضحت أنها عبرت عن قلقها للسلطات "المعنية"، دون التوسع في التفاصيل، مشددة على أن المستشفيات يجب أن تظل أماكن محايدة ومدنية، وأكدت تزايد قلقها بسبب الهجمات الإسرائيلية المتعمدة السابقة على المنشآت الصحية.