استنفار دفاعي.. رئيس وزراء بريطانيا يطالب برفع "الكفاءة القتالية" لمواجهة الأخطار

مصراوي

11:56 ص 14/02/2026

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

كتب- مصطفى الشاعر:


وجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رسالة حازمة بضرورة رفع الكفاءة القتالية للجيش وتحديث منظوماته الدفاعية، مشددا على أن امتلاك قدرات عسكرية متطورة هو السبيل الوحيد لردع أي محاولة للعدوان وحماية الأمن القومي.


وبحسب قناة الجزيرة، قال ستارمر، خلال كلمة له في مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، إن "روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا ويجب أن نتجهز لهذا".


وربط رئيس وزراء بريطانيا استقرار بلاده بشكل مباشر بأمن القارة الأوروبية، مؤكدا أن العلاقة الأمنية بين الطرفين تبادلية ووجودية، ولا يمكن ضمان حماية المصالح البريطانية بمعزل عن المحيط الأوروبي.


وترجمةً للوعيد البريطاني برفع الكفاءة القتالية، كشف ستارمر عن خطة لنشر قوة بحرية ضاربة بقيادة حاملة طائرات في مناطق شمال الأطلسي والمناطق الشمالية العليا هذا العام، مؤكدا أن هذا الانتشار "يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الردع الجديدة التي تتبناها حكومته لمواجهة أي تهديدات محتملة".

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني مؤتمر ميونخ للأمن روسيا أوكرانيا

