فاينانشال تايمز: ترامب يعتزم تقليص بعض رسوم الصلب والألومنيوم

واشنطن- (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تقليص بعض الرسوم الجمركية على سلع الصلب والألومنيوم.

وذكرت الصحيفة - في تقرير - أن المسؤولين في وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي يعتقدون أن الرسوم الجمركية تضر بالمستهلكين من خلال رفع أسعار السلع بما في ذلك قوالب الفطائر وعلب الطعام والشراب.

تأتي هذه الخطوة وفق الصحيفة في وقت يتزايد فيه قلق الناخبين على مستوى البلاد بشأن أسعار السلع وتكلفة المعيشة، التي يتوقع أن تشكل عاملا رئيسيا في توجه الأمريكيين إلى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وأوضحت الصحيفة أن 30% من الأمريكيين يوافقون على طريقة تعامل إدارة ترامب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما أعرب 59% عن عدم رضاهم، من بينهم تسعة من كل عشرة ديمقراطيين وواحد من كل خمسة جمهوريين.

وكان ترامب قد فرض - العام الماضي - رسوما جمركية تصل إلى 50% على واردات الصلب والألمنيوم، واستخدم الرسوم مراراً كأداة تفاوضية مع عدد من الشركاء التجاريين.

وبحسب التقرير، تراجع الإدارة حاليا قائمة المنتجات المشمولة بالرسوم، وتخطط لإعفاء بعض السلع، ووقف توسيع القوائم الحالية، وإطلاق تحقيقات أمن قومي أكثر استهدافاً بشأن سلع محددة.

وكان الرئيس ترامب قد أشاد مؤخراً بسجله الاقتصادي خلال فعالية في ديترويت، في مسعى لإعادة تسليط الضوء على قطاع التصنيع الأمريكي وجهوده لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى طمأنة الأسر الأمريكية بشأن المخاوف الاقتصادية.

يذكر أن وزارة التجارة الأمريكية رفعت العام الماضي الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم لأكثر من 400 منتج، من بينها توربينات الرياح، والرافعات المتنقلة، والأجهزة المنزلية، والجرافات، ومعدات ثقيلة أخرى، إضافة إلى عربات السكك الحديدية، والدراجات النارية، ومحركات بحرية، وأثاث، ومئات المنتجات الأخرى.