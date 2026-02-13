إعلان

محاور هامة.. كواليس الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره السعودي

كتب- مصطفى الشاعر:

04:19 م 13/02/2026 تعديل في 04:20 م

كواليس الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي ون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرض وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، آفاق العلاقات الثنائية بين موسكو والرياض، كما تبادل الجانبان الرؤى حول مستجدات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد بيان وزارة الخارجية الروسية، بأن الجانبين شددا على ضرورة الحفاظ على "الزخم القوي" للحوار السياسي بين البلدين، مع التوجه نحو تكثيف الجهود المشتركة لتوسيع آفاق التعاون في المجالات التجارية، والاستثمارية، والثقافية، بما يخدم المصالح المتبادلة لموسكو والرياض.

وشهد الاتصال تبادلا معمقا لوجهات النظر حيال القضايا المحورية على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث تصدرت عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، والملف الإيراني، بالإضافة إلى تطورات الأزمة اليمنية.

وبحسب البيان، شدد الوزيران على الأولوية القصوى لتضافر الجهود الدولية الرامية إلى نزع فتيل التوترات العسكرية والسياسية، مؤكدين ضرورة العمل المشترك لمنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من التصعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمير فيصل بن فرحان وزارة الخارجية الروسية الرياض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأمم المتحدة: انتهاكات "الدعم السريع" في الفاشر ترقى لجرائم حرب
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: انتهاكات "الدعم السريع" في الفاشر ترقى لجرائم حرب
خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
أخبار

خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة
متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
أخبار مصر

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
فيديو طريف يجمع عصام السقا ويارا السكري في كواليس "علي كلاي"
مسرح و تليفزيون

فيديو طريف يجمع عصام السقا ويارا السكري في كواليس "علي كلاي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة-(صور)