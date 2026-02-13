استعرض وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، آفاق العلاقات الثنائية بين موسكو والرياض، كما تبادل الجانبان الرؤى حول مستجدات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد بيان وزارة الخارجية الروسية، بأن الجانبين شددا على ضرورة الحفاظ على "الزخم القوي" للحوار السياسي بين البلدين، مع التوجه نحو تكثيف الجهود المشتركة لتوسيع آفاق التعاون في المجالات التجارية، والاستثمارية، والثقافية، بما يخدم المصالح المتبادلة لموسكو والرياض.

وشهد الاتصال تبادلا معمقا لوجهات النظر حيال القضايا المحورية على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث تصدرت عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، والملف الإيراني، بالإضافة إلى تطورات الأزمة اليمنية.

وبحسب البيان، شدد الوزيران على الأولوية القصوى لتضافر الجهود الدولية الرامية إلى نزع فتيل التوترات العسكرية والسياسية، مؤكدين ضرورة العمل المشترك لمنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من التصعيد.