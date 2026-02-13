حادث أمني يوقف رحلات المغادرة في مطار كولونيا/ بون الألماني

كولونيا- (د ب أ)

توقفت حركة الطيران في مطار كولونيا/بون غربي ألمانيا إلى حد كبير بسبب حادث أمني. وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية الاتحادية اليوم الجمعة إن رحلات المغادرة لم تعد ممكنة، نظرا لإغلاق المنطقة الأمنية.

وأضاف المتحدث: "لا يوجد خطر داهم على حياة الناس أو سلامتهم، إنه إجراء احترازي نتخذه بصفتنا شرطة".

وأوضح المتحدث أنه في تمام الساعة 37 ,6 صباحا (التوقيت المحلي) تم إغلاق نقطة التفتيش الخاصة بأمن الطيران، كما قامت الشرطة الاتحادية بإخلاء المنطقة الأمنية في الصالتين 1 و2، وقال: "هذا إجراء احترازي... الإجراءات لا تزال جارية حاليا، ولا يمكننا في الوقت الراهن القول متى ستنتهي".

وأشار المتحدث إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي تقديم بيانات محددة بشأن الحادث الأمني نفسه، "لأننا ما زلنا في مرحلة الاستطلاع، ونرغب في الإدلاء فقط بتصريحات مؤكدة".

وبشأن حركة الطيران، أوضح المتحدث أن العمليات متوقفة، حيث إنه لا يمكن حاليا إنهاء إجراءات المسافرين المغادرين داخل المنطقة الأمنية، كما لا يمكن إجراء تفتيش الأشخاص والأمتعة اليدوية، وقال: "لذلك لا يمكننا في الوقت الحالي السماح للمسافرين المغادرين بدخول المنطقة الأمنية"، موضحا في المقابل أن الطائرات القادمة غير متأثرة بالإجراءات، ويمكن للمسافرين مغادرة مبنى المطار دون قيود، على حد قوله.

وأكد المتحدث أنه تم تطبيق تقنية أمنية جديدة في المطار أمس الخميس، وقال: "ما إذا كانت هذه التقنية الجديدة هي السبب، فهذا لا يزال ضمن نطاق التحقيق"، مضيفا أنه لم يتضح بعد المدة التي ستستغرقها عملية الفحص، وقال: "الإجراءات واسعة النطاق ولا تزال مستمرة".