عبور القافلة الإماراتية رقم 300 من مصر إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة

كتب : مصراوي

04:38 م 12/02/2026

الإمارات

مصراوي

عبرت اليوم الخميس الدفعة رقم 300 من المساعدات الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، في طريقها إلى قطاع غزة، من مصر إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وضمّت القافلة كميات من المواد الغذائية والإيوائية والمستلزمات الطبية، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة وفق التنسيق القائم بين الجهات المعنية في مصر والجهات الدولية والإغاثية.

ويأتي ذلك بالتعاون مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية والهلال الأحمر الإماراتي، وضمن عملية "الفارس الشهم 3".

وكان ميناء العريش البحري قد استقبل سفينة "صقر الإنسانية" التي وصلت خلال الأيام الماضية، محمّلة بـ4 آلاف طن من المساعدات الإغاثية المخصصة لأهالي قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود المشتركة التي تنفذها الجهات الإنسانية والإغاثية، بهدف تخفيف معاناة المتضررين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر داخل القطاع.

عبور القافلة الإماراتية رقم 300 من مصر معبر كرم أبو سالم المساعدات الإغاثية من الإمارات لغزة دعم الشعب الفلسطيني

