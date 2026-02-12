إعلان

البرازيل.. القبض على "إبستين جديد" ومعاونته في ساو باولو

كتب : مصراوي

02:18 م 12/02/2026

ألقت الشرطة في البرازيل القبض على طيار بشبهة ارتكاب اعتداءات على أطفال، وذلك قبيل إقلاع طائرته بقليل.

وأفاد موقع "جي1" الإخباري، يوم الأربعاء، بأن الرجل البالغ 60 عاما أُوقف أثناء استعداده لرحلته المتجهة إلى ريو دي جانيرو في مطار كونجونهاس بمدينة ساو باولو.

وبحسب تقارير، يشتبه في أن الرجل أدار شبكة على مدى ما لا يقل عن ثماني سنوات جرى خلالها الاعتداء جنسيا على قاصرين، مع توثيق هذه الاعتداءات.

وذكر التقرير أن المشتبه به أقر بمعرفته بالفتيات اللواتي تعرضن للاعتداء، لكنه أنكر ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.

وقررت محكمة احتجازه لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق.

كما ألقي القبض على امرأة، 55 عاما، خلال العملية الأمنية نفسها. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "أجينسيا برازيل" بأنها مشتبه في أنها قدمت حفيدتيها، اللتين تتراوح أعمارهما بين 10 و14 عاما، إلى تلك الشبكة.

