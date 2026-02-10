وكالات

دعت الحكومة البريطانية، إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع نطاق سيطرتها على الضفة الغربية.

واستنكرت الحكومة البريطانية، في بيان الاثنين، بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأضافت الحكومة البريطانية "أي محاولة أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو السكاني لفلسطين أمر غير مقبول تماما، وسيتعارض مع القانون الدولي. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات على الفور".