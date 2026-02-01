كتب- محمد جعفر:

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إيران، عبر قنوات متعددة، بأنها منفتحة على عقد اجتماع للتفاوض على اتفاق.

وأشار الموقع إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في وقت أمر فيه ترامب بتعزيز عسكري واسع في منطقة الخليج، ما يرفع من أهمية ما إذا كانت أي محادثات محتملة قادرة على تجنب توجيه ضربة لإيران ومنع اندلاع حرب إقليمية أوسع.

وبحسب مصدرين إقليميين لموقع "أكسيوس"، تعمل كل من مصر وتركيا وقطر على تنظيم اجتماع بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وكبار المسؤولين الإيرانيين في أنقرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وأشار مسؤول من إحدى هذه الدول: "الأمور تتحرك. نحن نبذل قصارى جهدنا".

وتسعى الدول الثلاث، التي شاركت مع إدارة ترامب في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى دفع مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف الحيلولة دون نشوب حرب إقليمية، وفي هذا السياق، يؤكد مسؤولون في البيت الأبيض أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن توجيه ضربة ضد إيران، ولا يزال منفتحًا على المسار الدبلوماسي.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن المفاوضات ليست مجرد مناورة سياسية، إلا أن الولايات المتحدة لا تعلم ما إذا كان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي سيمنح دبلوماسييه الضوء الأخضر للتوصل إلى اتفاق تعتبره واشنطن مقبولًا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لشبكة "سي إن إن" يوم الأحد إن "الدول الصديقة" تحاول بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفًا هذه الجهود بأنها "مثمرة"، وأضاف: "أرى إمكانية إجراء محادثة أخرى إذا اتبع فريق المفاوضات الأمريكي ما قاله الرئيس ترامب: التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف لضمان عدم وجود أسلحة نووية".