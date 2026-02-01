إعلان

وزير الخارجية يهنئ نظيره الكويتي الجديد بتوليه مهام منصبه

كتب : مصراوي

06:13 م 01/02/2026

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

مصراوي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكويتي، جراح جابر الأحمد الصباح، حيث قدم خلالها التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مسئولياته.

وأكد عبد العاطي، خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع بين مصر والكويت، وما تحظى به من رعاية واهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشددًا على الحرص المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، وتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك.

