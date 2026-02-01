أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، محادثات مكثفة في الولايات المتحدة اليوم، مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في واشنطن، ضمن زيارة عمل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن احتمال شنّ هجوم أمريكي على إيران مطروحًا على جدول الأعمال.

يذكر أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وجّه اليوم تهديداً جديداً للولايات المتحدة، وبالتالي لإسرائيل قائلاً: "على الأمريكيين أن يعلموا أنهم إذا شنّوا حرباً ضدنا، فستكون هذه المرة حرباً إقليمية"، مؤكدًا: "لسنا من دعاة الحرب، ولا نرغب في مهاجمة أي دولة، لكن الشعب الإيراني سيردّ بقوة على كل من يعتدي عليه".