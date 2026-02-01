حماس: أي إعاقات إسرائيلية بشأن معبر رفح ستشكل انتهاكا لاتفاق وقف الحرب

حذّر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، من أن أي إعاقات أو اشتراطات إسرائيلية تتعلق بعمل معبر رفح تُعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف الحرب، مؤكدًا أن الحركة ترفض أي إجراءات قد تعيد الاتفاق.

ودعا قاسم في بيان له، الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى متابعة سلوك الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح، ومراقبة آليات تشغيله، بما يضمن عدم استخدام المعبر أداة للضغط أو التضييق على الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، بدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح البري على الحدود مع جمهورية مصر العربية، بعد أكثر من عام ونصف العام من الإغلاق شبه الكامل.

وأوضح عثمان أن المعبر يشهد اليوم تشغيلًا تجريبيًا يهدف إلى تسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة يتمثل في ضمان فتح المعبر في الاتجاهين، بما يسمح بدخول وخروج السكان بسلاسة ومن دون عوائق.

وأكد أن المرجعية القانونية لدور الاتحاد الأوروبي في معبر رفح تستند إلى الاتفاقيات السابقة، ولا سيما اتفاقية عام 2005، لافتًا إلى أن دور الاتحاد يتركز في الجانب الرقابي، لضمان الالتزام بالمعايير والآليات المتفق عليها.