رئيس صربيا: الولايات المتحدة قد تضرب إيران في غضون 48 ساعة

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران في غضون 48 ساعة.

صرح الرئيس الصربي في حديثه مع قناة "بينك تي في" الصربية، اليوم الأحد، أنه يتوقع توجيه ضربة لإيران وبعض الأحداث الكبرى الأخرى خلال الـ 48 ساعة القادمة، مؤكداً أن التزام الدول بالحفاظ على السلام سيكون أمراً بالغ الأهمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن "أسطولاً ضخماً" بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" يتجه نحو إيران، مشيرًا إلى أنه أكبر من الأسطول الذي أُرسل إلى فنزويلا.

ووسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حذر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي من أن أي عدوان عسكري أمريكي ضد إيران لن يبقى نزاعاً ثنائياً، وقد يتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة.