أمريكا.. إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية بسبب عاصفة شتوية

كتب : مصراوي

04:08 م 01/02/2026

الخطوط الجوية الأمريكية

نيويورك - (د ب أ)

أُلغي أكثر من 1100 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حيث انسحبت عاصفة شتوية قوية تسببت في سقوط ثلوج يصل سمكها إلى قدم في العديد من المناطق إلى البحر، بينما لا يزال الساحل الشرقي والجنوبي يعانيان من موجة برد قارس.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن تساقط الثلوج سيبدأ بالتراجع عند حوالي الظهر في معظم أنحاء ولاية كارولينا الشمالية، حيث تساقطت كميات تصل إلى 14 بوصة (36 سنتيمترا) في المناطق الداخلية وأبلغت العديد من المناطق على طول الساحل عن تساقط ما يصل إلى 12 بوصة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت خدمة الأرصاد الجوية أن العاصفة ستشتد في عرض البحر، حيث ربما تولد رياحا عاتية بقوة الإعصار في عرض البحر. وبينما قد تصل سرعة الزوابع إلى 50 ميلا (80 كيلومترا) في الساعة في شرق ولاية ماساتشوسيتش، فإن شمال شرق البلاد سينجو من أسوأ الأحوال الجوية.

وقال ريتش أوتو، خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات الجوية الأمريكي "إنها بعيدة بما يكفي عن الشاطئ، بحيث لن يكون لها تأثير هائل".

أمريكا عاصفة شتوية برد قارس موجة برد تساقط الثلوج الولايات المتحدة

