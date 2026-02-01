كتب- محمود الطوخي

قال منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي يورام هاليفي، الأحد، إن افتتاح معبر رفح اليوم مرحلة تجريبية أولية بالتنسيق مع البعثة الأوروبية ومصر.

وأشار هاليفي، إلى أن المرور الفعلي بمعبر رفح في الاتجاهين سيبدأ فور الانتهاء من الاستعدادات، موضحا أنه سيُسمح بخروج ودخول السكان من المعبر بالتنسيق مع مصر بعد موافقة أمنية وبإشراف أوروبي.

وأكد هاليفي، أن فتح معبر رفح اليوم سيكون وفق الآلية التي طبقت في يناير 2025، مشيرا إلى أنه ستُتاح العودة من مصر لغزة بتنسيق مصري لمن غادروا خلال الحرب بعد موافقة أمنية من إسرائيل.

وأوضح منسق أعمال حكومة الاحتلال، أن البعثة الأوروبية ستنفذ الفحص الأولي تليه إجراءات إضافية بالمحور الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية، إن المتوقع افتتاح معبر رفح أمام حركة المشاة اليوم للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023، بالتزامن مع بدء عملية تفتيش مشتركة لأنظمة المعبر بالتعاون بين وفدي الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأكد مصدر أمني للقناة العبرية، أن الإجراءات الحالية تمثل "نموذجا أوليا"، مرجحا عدم عبور سكان غزة فعليا اليوم. فيما أفادت فيه قناة "سكاي نيوز عربية" بدخول عشرات سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر المصري استعدادا لنقل المرضى والجرحى، مع تأكيد السلطات الصحية في شمال سيناء جاهزية المستشفيات لاستقبالهم.

وتخضع آلية التشغيل الجديدة لقيود صارمة ضمن "المرحلة الثانية"، حيث يقتصر العبور على 150 شخصا يوميا بموافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، التي ستتلقى قوائم الأسماء قبل 24 ساعة للمصادقة عليها.