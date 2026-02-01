السعودية توقف تعاقدات 1800 وكالة عمرة خارجية.. فما القصة؟

كتب- محمود الطوخي

أوقفت وزارة الحج والعمرة التعاقدات القائمة مع 1800 وكالة سفر خارجية من إجمالي 5800 وكالة، مانحة إياها مهلة 10 أيام لتصحيح أوضاعها، بعد رصد "قصور في مستوى الأداء وضعف جودة الخدمات" عبر نتائج التقييم الدوري المعتمد.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قرار الإيقاف يقتصر حاليا على إصدار التأشيرات الجديدة فقط، مؤكدة أن المعتمرين الذين يملكون تأشيرات سارية أو حجوزات قائمة "لن يتأثروا بهذا الإجراء"، وستستمر خدماتهم دون تغيير لضمان حماية حقوقهم واستمرارية خدمتهم كأولوية قصوى.

وتوعد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور غسان النويمي، باتخاذ "جميع الإجراءات النظامية" بحق أي وكالة تفشل في تصحيح أوضاعها بعد انتهاء المهلة، مشددا على أن تطبيق معايير التصنيف هو إجراء تنظيمي يهدف لرفع مستوى الالتزام وتعزيز موثوقية منظومة العمرة.