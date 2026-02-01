إعلان

العراق.. مجلس النواب يؤجّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

كتب : محمود الطوخي

11:36 ص 01/02/2026

مجلس النواب العراقي

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، الأحد، بأن مجلس النواب أرجأ انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ذكرت أن جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن تأدية اليمين الدستورية لعدد من النواب، وكذا انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي سياق منفصل، جدد الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بنوري المالكي مرشحا وحيدا لرئاسة الوزراء، معتبرا اختيار رئيس الحكومة "شأنا دستوريا عراقيا خالصا"، في رد ضمني على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن بغداد حال عودة المالكي للسلطة.

وأكدت الدائرة الإعلامية للإطار، أمس السبت، في بيان عقب اجتماعها الدوري رقم 261 بمكتب المالكي أمس السبت، أن العملية تتم "بعيدا عن الإملاءات الخارجية"، مشددة على حرصها على بناء علاقات دولية متوازنة قائمة على "الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وجاء هذا الموقف بعد أيام من هجوم شنه ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، وصف فيه إعادة تنصيب المالكي بأنه "خيار سيئ للغاية"، مذكرا بأن فترته السابقة أغرقت البلاد في "الفقر والفوضى العارمة".

وهدد ترامب بحجب المساعدات الأمريكية عن العراق بسبب ما وصفه بـ"سياسات وأيديولوجيات المالكي المجنونة"، معتبرا أنه بدون الدعم الأمريكي لن يكون أمام العراق "أي فرصة للنجاح أو الازدهار"، قبل أن يختتم منشوره بعبارة "اجعل العراق عظيما مرة أخرى".

انتخاب رئيس الجمهورية العراق مجلس النواب العراقي

