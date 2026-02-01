خامنئي يشبّه الاحتجاجات التي تحدّت الحكم الديني في البلاد بـ"الانقلاب"

دبي - (أ ب)

شبّه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الاحتجاجات التي تحدت الحكم الديني في البلاد بـ"الانقلاب".

وتأتي تصريحات المرشد الأعلى، 86 عاما، بينما أفادت تقارير باعتقال عشرات الآلاف في إيران عقب الاحتجاجات.

ويؤدي ذلك إلى تشديد موقف الحكومة تجاه المظاهرات.

وقد تصل عقوبة التهم المتعلقة بالتحريض على الفتنة في إيران إلى الإعدام، وهو الأمر الذي يثير مجددا المخاوف بشأن تنفيذ طهران لعمليات إعدام جماعية للمعتقلين.