إعلان

تنظيم الاتصالات: إقبال أكثر من 30 شركة على أول مزاد إلكتروني للأرقام المميزة

كتب : آية محمد

12:33 م 01/02/2026

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد المزاد الرسمي الأول للأرقام المختصرة المميزة، الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشاركة وإقبالًا واسعًا من أكثر من 30 شركة ومؤسسة من كبرى الجهات العاملة في السوق المصري، وفق بيان له اليوم.

وأسفرت نتائجه عن تخصيص عدد من الأرقام المميزة، شملت الأرقام 999 - 777 - 225 - 777000، بقيم تنافسية تعكس أهميتها التسويقية وقدرتها على تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المختلفة، وذلك من خلال آلية إلكترونية منظمة وشفافة لإجراء المزادات عبر منصة أوكشنز "Auctions"الإلكترونية الرسمية التابعة للجهاز.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار التزام الجهاز بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية في إدارة مورد الترقيم بما يضمن الاستخدام الأمثل له ويواكب متطلبات السوق والمؤسسات، وضمن جهود الجهاز المستمرة في تعزيز كفاءة التواصل وجودة الخدمات المقدمة، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لخدمات مراكز الاتصال.

كان الجهاز أطلق منصة أوكشنز "Auctions"، باعتبارها أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري تهدف إلى إتاحة أرقام اتصال مختصرة ومميزة لمراكز خدمة العملاء عن طريق إجراء مزادات، حيث تتيح للشركات الصغيرة فرصة التنافس على مجموعة من الأرقام المختصرة والمميزة المكونة من ثلاثة وستة أرقام، مما يدعم تطوير مراكز الاتصال وخدمة العملاء الخاصة بهذه الشركات، ويُسهم في تعزيز كفاءة الاتصال ودعم الصورة المؤسسية للشركات في مختلف القطاعات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مزاد إلكتروني السوق المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حكاية فتاة البحيرة التي صفعت خطيبها.. كيف انتهى حب 4 سنوات بمحاضر وفضائح؟
أخبار المحافظات

حكاية فتاة البحيرة التي صفعت خطيبها.. كيف انتهى حب 4 سنوات بمحاضر وفضائح؟
حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"
زووم

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"
رمضان 2026.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن موائد الرحمن
أخبار مصر

رمضان 2026.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن موائد الرحمن
أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
زووم

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة