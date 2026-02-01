وظائف خالية بالسكة الحديد في عدد من التخصصات -مستند

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية في عدد من التخصصات والمستويات الوظيفية المطلوبة.

وتشمل الوظائف المطلوبة، وفي نص الإعلان الذي حصل مصراوي على نسخة منه، ما يلي:

1- رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ.

2- رئيس الإدارة المركزية لشئون سلامة الركاب والبضائع والبنية الأساسية.

3- رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة وسط الدلتا (البنية الأساسية).

4- رئيس الإدارة المركزية للخدمات العامة.

5- رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة القاهرة (البنية الأساسية).

6- مدير عام التشغيل على الشبكة بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية (البنية الأساسية).

7- مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بمنطقة القاهرة.

8- مدير عام التشغيل على الشبكة بالمنطقة الوسطى بأسيوط (البنية الأساسية).

9- مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بمنطقة غرب الدلتا.

10- مدير عام ورش جبل الزيتون.

11- مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بالمنطقة الجنوبية.

12- مدير عام تنفيذ تجديدات الكباري.

13- مدير عام التخطيط والتشغيل المركزي (مسافات طويلة).

14- مدير عام الفحص والتفتيش للصيانة والدعم الفني.

15- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بمنطقة شرق الدلتا.

16- مدير عام المتابعة وتطوير الأعمال.

17- مدير عام ورش العربات بفرز القاهرة.

18- مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة القاهرة (بنية أساسية).

19- مدير عام الصيانة بمنطقة غرب الدلتا.

20- مدير عام سجل الأصول.

21- مدير عام الصيانة بالمنطقة الجنوبية.

22- مدير عام المبيعات للمسافات القصيرة بمنطقة القاهرة.

23- مدير عام متابعة مشروعات الورش والوحدات المتحركة.

24- مدير عام التخطيط والتشغيل المركزي (مسافات قصيرة).

25- مدير عام المبيعات للمسافات القصيرة بمنطقة وسط الدلتا.

26- مدير عام ودعم الخدمة العامة (مسافات قصيرة).

27- مدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بمنطقة غرب الدلتا.

28- مدير عام المعامل الكيميائية.

29- مدير عام الإدارة العامة للتطويروالتدريب التشغيلي.

30- مدير عام الإدارة العامة لمعهد وردان.

31- مدير عام الإدارة العامة للمعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

32- مدير عام الخدمات للمناطق.

33- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى.

34- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بمنطقة وسط الدلتا.

35- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بمنطقة القاهرة.

36- مدير عام خدمة العملاء.

37- مدير عام تخطيط صيانة السكة.

