ما حجم خسائر قوات كييف البشرية خلال شهر يناير؟

كتب : مصراوي

04:26 ص 01/02/2026

قوات كييف

وكالات

أظهرت إحصائية لوكالة "تاس"، استندت إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر قوات كييف خلال شهر يناير الماضي تجاوزت 38.500 فردا بين قتيل وجريح، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ووفقا لتلك المعطيات، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية في مناطق عمل كافة المجموعات القتالية الروسية، خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير نحو 11.355 فردا.

فيما خسرت قوات كييف بين 10 و16 يناير نحو 8.695 فردا، وبين 17 و23 يناير قرابة 8.810، بينما وصلت الخسائر خلال الفترة من 24 إلى 31 يناير إلى نحو 9.785 فردا.

وبذلك، بلغ إجمالي الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية خلال الشهر 38.645 فردا، بحسب إحصائية وكالة "تاس".

وأظهرت البيانات، أن أكبر خسائر قوات كييف تكبدت أكبر قدر من الخسائر في نطاق عمليات قوات مجموعة المركز الروسية.

كان فلاديمير زيلينسكي قد زعم في أبريل الماضي، أن قواته تكبدت 100 ألف عسكري منذ عام 2022.

وأعلنت الأركان الروسية، أن الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش الأوكراني بلغت 590 ألف فرد خلال عام 2024 وحده، وفاقت المليون قتيل على أدنى تقدير منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكد روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية المفوض لشؤون جرائم نظام كييف، أن زيلينسكي يرفض استلام جثث الجنود الأوكرانيين خشية أن يكشف ذلك عن الحجم الحقيقي لخسائر قوات كييف، وفقا لروسيا اليوم.

