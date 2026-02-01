إعلان

سفير أمريكا بـ إسرائيل: ترامب لا يطلق تهديدات جوفاء تجاه إيران.. وقرار الهجوم لم يتخذ

كتب : مصراوي

03:20 ص 01/02/2026

السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي

وكالات

قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يطلق تهديدات جوفاء تجاه إيران، مؤكدا أن قرار توجيه ضربة أميركية لم يتخذ بعد.


وأوضح هاكابي، في مقابلة بثها التلفزيون الإسرائيلي: "هذا رئيس قطع وعودا كثيرة، ومن الصعب أن تجد وعدا واحدا لم يف به إنه لا يطلق تهديدات جوفاء ما أود قوله للشعب الإيراني هو: انتبهوا جيدا لما يقوله الرئيس، وثقوا به إنه سيفي بوعده".

وأشار إلى أن ترامب يأمل دائما في حل سلمي يوقف النظام الإيراني عن تهديد إسرائيل والولايات المتحدة، ويتخلى عن برنامجه النووي، قائلا: "أعتقد أن القرار لم يتخذ بعد الرئيس ترامب متفائل دائما بأفضل النتائج إنه كما لا ننسى فن التفاوض وإذا تمكن من تحقيق ذلك، فسيكون الوضع مثاليا".

أضاف هاكابي أن ترامب، إذا لم ينجح في الحل الدبلوماسي، لا يخشى فعل ما أثبت استعداده لفعله الصيف الماضي عند حرضه على عملية مطرقة منتصف الليل، في إشارة إلى الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.

وأشار السفير إلى أنه لا يعلم الجدول الزمني لأي هجوم محتمل على إيران، أو ما إذا كانت إيران ستقوم بأي خطوة ضد إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يسمع ترامب يحدد مهلة نهائية أو إنذارا بشأن القرار، داعيا الإسرائيليين إلى مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، "وإذا انطلقت صفارات الإنذار، فعليهم الرد"، وفقا لسكاي نيوز.

مايك هاكابي سفير أمريكا في إسرائيل إسرائيل أمريكا الولايات المتحدة الهجوم على إيران موعد تنفيذ الهجوم الأمريكي على إيران

