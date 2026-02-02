بعد استلامهم من سوريا.. العراق يبدأ التحقيق مع مئات عناصر داعش



(د ب أ)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، البدء في إجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا من كيان داعش الذين تسلمهم العراق مؤخرا من المحتجزين في الأراضي السورية.

وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولـى باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصر من كيان داعش الإرهابي الذي جرى تسلمهم مؤخرا من المحتجزين في الأراضي السورية بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب".

وأوضح البيان أنه "ستتم إجراءات التعامل مع الموقوفين ضمن الأطر القانونية والانسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".

كما ذكر البيان أن "هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم كيـان داعش الإرهابي وفق القوانين النافذة بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر كيان داعش الإرهابي والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضح البيان أن "العدد المتوقع وصوله الى العراق يصل إلى أكثر من 7000 عنصر من كيان داعش الإرهابي وسيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقا".