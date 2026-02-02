نيللي كريم تعلق على صورتها مع صفاء الطوخي.. ماذا قالت؟

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بصحبة الفنانة صفاء الطوخي.

ونشرت نيللي، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: " مع الجميلة.. الأستاذة صفاء".

وتتعاون صفاء الطوخي مع نيللي كريم في دراما رمضان 2026 بمسلسل "على قد الحب".

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، الممثلة القديرة ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داود، محمود الليثي، شهد الشاطر، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.