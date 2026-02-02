إعلان

اليمينية لورا فرنانديز تفوز برئاسة كوستاريكا من الجولة الأولى

كتب : مصراوي

11:02 ص 02/02/2026

المرشحة اليمينية لورا فرنانديز

أ ف ب

فازت المرشحة اليمينية لورا فرنانديز بالانتخابات الرئاسية في كوستاريكا الأحد، بعدما وعدت خلال حملتها الانتخابية باستخدام القوة لمكافحة العنف المرتبط بالمخدرات في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.

وأقرّ منافسها الرئيسي، الخبير الاقتصادي ألفارو راموس المنتمي ليمين الوسط، بالهزيمة، بينما أظهرت نتائج فرز حوالى 81% من مراكز الاقتراع حصول فرنانديز على ما يقارب 49% من الأصوات، أي بزيادة 9 نقاط عن النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، مقارنة بنسبة راموس البالغة 33%.

وأعلنت فرنانديز، وهي وزيرة سابقة متخصصة في علم السياسة، فوزها، ووصفت نفسها بأنها "الرئيسة المنتخبة" خلال مكالمة مع مرشدها السياسي الرئيس المنتهية ولايته رودريجو تشافيز عُرضت عبر التلفزيون.

لورا فرنانديز كوستاريكا

