مقررة أممية: الوضع في غزة مروع للغاية في ظل المنخفض الجوي

قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، إن الوضع في غزة مروع للغاية في ظل المنخفض الجوي، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تتعمد عرقلة دخول المساعدات.

وأضافت ألبانيزي، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن إسرائيل جهة محتلة وغير قانونية ولا يحق لها تحديد ما يدخل من مساعدات ومستلزمات إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن منع دخول المساعدات لغزة استكمال لسياسة الإبادة والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن إسرائيل مستمرة في سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.