فريق من وزارة الخارجية الأمريكية يصل إلى فنزويلا

كتب : مصراوي

07:10 م 09/01/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

قال مسؤول أمريكي، إن دبلوماسيون وموظفون أمنيون أمريكيون توجهوا إلى فنزويلا لتقييم إمكانية استئناف عمل السفارة.

وقال المسؤول إن دبلوماسيين وعناصر أمن أمريكيين من وحدة الشؤون الفنزويلية، ومقرها كولومبيا، إلى جانب القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى كولومبيا جون مكنمارا، توجهوا إلى العاصمة الفنزويلية لإجراء تقييم أولي لاحتمال استئناف العمليات على مراحل.

وبحسب سي إن إن الزيارة تأتي في وقت تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى إعادة فتح سفارتها في كراكاس، بما يسلط الضوء على رغبة الإدارة في إعادة ترسيخ حضور دبلوماسي داخل البلاد التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى إدارتها.

وكانت الولايات المتحدة سحبت دبلوماسييها وعلقت أعمال السفارة في كراكاس عام 2019. ومنذ ذلك الحين، كانت “وحدة الشؤون الفنزويلية” تعمل بفريق من الدبلوماسيين الأمريكيين من داخل السفارة الأمريكية في بوغوتا.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الوزارة كانت تجري استعدادات للسماح بإعادة فتح” سفارتها في فنزويلا إذا قرر الرئيس ذلك.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن هناك نقاشات جارية بشأن عقد لقاءات بين دبلوماسيي وحدة الشؤون الفنزويلية والقيادة السياسية الفنزويلية المؤقتة، إلا أنه لا يُتوقع أن تتم تلك اللقاءات خلال هذه الرحلة.

