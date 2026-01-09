إعلان

"قسد" ترفض الخروج من حلب بعد وقف إطلاق النار

كتب : مصراوي

01:55 م 09/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية

وكالات

أفادت القوات الكردية، يوم الجمعة، بأنها ترفض مغادرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وذلك عقب إعلان سلطات المدينة أن عملية إجلائهم ستتم خلال ساعات، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أيامًا من المواجهات الدامية.

وذكر مجلس الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، التابع للإدارة الذاتية الكردية، في بيان له، أن النداء الذي وجهته قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى سكان الحيين وقواتهم الأمنية يُعد دعوة مباشرة للاستسلام.

وأضاف البيان أن سكان هذه الأحياء متمسكون بالبقاء فيها والدفاع عنها، مشددًا على أن القرار المتخذ هو الاستمرار في الوجود داخل الحيين والتصدي لأي محاولات لإخراجهم بالقوة.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن عددًا من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، يرفضون الانسحاب من حي الشيخ مقصود، ويصرون على مواصلة القتال.

من جهتها، أوضحت قناة “الإخبارية” السورية أن الحافلات التي كانت مخصصة لنقل مقاتلي “قسد” من حي الشيخ مقصود اضطرت إلى الانسحاب، بعد تعرضها لإطلاق نار بأسلحة رشاشة من قبل عناصر يتبعون لـ“قسد”.

وكانت السلطات المحلية في حلب قد أعلنت، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن المقاتلين الأكراد المحاصرين داخل المدينة سيتم نقلهم خلال ساعات إلى مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، وذلك تنفيذًا لوقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع فجرًا.

