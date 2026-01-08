إعلان

المبعوث الأمريكي إلى سوريا يدعو لوقف القتال في حلب وحماية للمدنيين

كتب : مصراوي

10:17 م 08/01/2026

المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك

وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في منطقتي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب.

ودعا باراك في بيان اليوم الخميس، جميع الأطراف في سوريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، مشددًا على ضرورة تجنيب المناطق السكنية ويلات التصعيد العسكري.

وأكد المبعوث الأمريكي استعداد الولايات المتحدة لتيسير الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وإتاحة فرصة متجددة أمام سوريا وشعبها لاختيار مسار الحوار بدلا من الانقسام.

كما طالب الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية وجميع الأطراف المسلحة على الأرض بالوقف الفوري للأعمال القتالية، مؤكدًا أن مستقبل مدينة حلب وسوريا بأكملها ملك لشعبها، ويجب أن يُصاغ بوسائل سلمية لا عبر العنف.

توم باراك المبعوث الأمريكي إلى سوريا وقف القتال في حلب وحماية للمدنيين

