إعلان

محافظ حلب يعلن فرض حظر تجوال بدءًا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر

كتب-عبدالله محمود:

09:37 م 08/01/2026

محافظ حلب السورية عزام الغريب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محافظة حلب عزام الغريب، فرض حظر تجوال في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد والسريان والهلك والميدان، بدءا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

وقال الغريب في بيان له الخميس، إن قوى الأمن الداخلي تستعد للانتشار داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية تمهيدا لتأمينها وضمان عودة النازحين.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة السورية، أن عدد الضحايا المدنيين ارتفاع إثر استهداف قوات الديمقراطية "قسد" الأحياء السكنية في حلب إلى 9 قتلى و55 جريحا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوات قسد استهدفت السكن الجامعي في جامعة حلب بقذائف المدفعية، كما تستهدف بالمدفعية بلدة كفر حمرة بالريف الشمالي لحلب.

وأشارت سانا إلى أن قسد تستهدف بالرشاشات الثقيلة مؤسسة مياه حلب في حي سليمان الحلبي، معلنة إصابة طبيب في مستشفى الرازي إثر استهداف تنظيم قسد للمستشفى برصاص متفجر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة حلب عزام الغريب فرض حظر تجوال في حلب وزارة الصحة السورية استهداف قسد الأحياء السكنية في حلب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
زووم

عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟
الموضة

بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
شئون عربية و دولية

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو
مصراوي ستوري

"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع