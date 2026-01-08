محافظ حلب يعلن فرض حظر تجوال بدءًا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر

أعلن محافظة حلب عزام الغريب، فرض حظر تجوال في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد والسريان والهلك والميدان، بدءا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

وقال الغريب في بيان له الخميس، إن قوى الأمن الداخلي تستعد للانتشار داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية تمهيدا لتأمينها وضمان عودة النازحين.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة السورية، أن عدد الضحايا المدنيين ارتفاع إثر استهداف قوات الديمقراطية "قسد" الأحياء السكنية في حلب إلى 9 قتلى و55 جريحا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوات قسد استهدفت السكن الجامعي في جامعة حلب بقذائف المدفعية، كما تستهدف بالمدفعية بلدة كفر حمرة بالريف الشمالي لحلب.

وأشارت سانا إلى أن قسد تستهدف بالرشاشات الثقيلة مؤسسة مياه حلب في حي سليمان الحلبي، معلنة إصابة طبيب في مستشفى الرازي إثر استهداف تنظيم قسد للمستشفى برصاص متفجر.