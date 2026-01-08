مسؤولين أمريكيين: نعمل على خفض حدة القتال بين قسد والجيش السوري

نقل وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تعمل على خفض حدة القتال بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش السوري.

وأكد المسؤولين الأمريكيين، أنهم على اتصال مع الحكومة السورية وقادة قسد، ويعملون على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في حلب.

ونقلت الإخبارية السورية عن مصدر حكومي، أن أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب يبدؤون تسليم أجزاء من هذه الأحياء للدولة السورية وسط انشقاقات من قبل المنتسبين لتنظيم قسد.

وأكدت الإخبارية السورية، أن تنظيم قسد يستهدف مبنى مديرية الثقافة في مدينة حلب ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.