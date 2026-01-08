إعلان

مسؤولين أمريكيين: نعمل على خفض حدة القتال بين قسد والجيش السوري

كتب-عبدالله محمود:

07:30 م 08/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية

نقل وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تعمل على خفض حدة القتال بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش السوري.

وأكد المسؤولين الأمريكيين، أنهم على اتصال مع الحكومة السورية وقادة قسد، ويعملون على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في حلب.

ونقلت الإخبارية السورية عن مصدر حكومي، أن أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب يبدؤون تسليم أجزاء من هذه الأحياء للدولة السورية وسط انشقاقات من قبل المنتسبين لتنظيم قسد.

وأكدت الإخبارية السورية، أن تنظيم قسد يستهدف مبنى مديرية الثقافة في مدينة حلب ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

الولايات المتحدة الجيش السوري قسد قوات سوريا الديمقراطية وقف إطلاق النار في حلب سوريا

