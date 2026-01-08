إعلان

لماذا غابت "مروحيات الشبح" الأمريكية عن عملية اعتقال مادورو؟ وما علاقة الصين وروسيا؟

كتب : محمود الطوخي

03:05 م 08/01/2026

مروحيات الشبح

كشف موقع "ذا وور زون" المتخصص في الشؤون الدفاعية، عن الأسباب الحقيقية وراء استبعاد الجيش الأمريكي للمروحيات الشبحية من طراز "بلاك هوك" في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأوضح الموقع، أن تحطم مروحية واحدة من هذا الطراز في كاراكاس كان سيشكل "كارثة استخباراتية" لا يمكن احتواؤها.

ورغم حساسية العملية التي أطلقت عليها واشنطن اسم "الحسم المطلق"، غابت المروحيات السرية التي اشتهرت في غارة تصفية أسامة بن لادن.

وبدلاً منها، أظهرت المقاطع المتداولة اعتماد القوات الأمريكية على مروحيات MH-60 وMH-47 تابعة لفوج العمليات الخاصة الـ160 المعروف بـ "نايت ستالكرز"، وبعضها مجهز بمنصات "DAP" الهجومية.

أشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر لم يكن عسكريا بل تقنيا؛ فسقوط حطام تكنولوجيا "التخفي" الأمريكية المتطورة في يد الحكومة الفنزويلية كان سيعني وصولها الفوري إلى الخبراء الروس والصينيين المتواجدين في البلاد، وهو ما اعتبرته القيادة الأمريكية مخاطرة "لا مبرر لها".

ولفت الموقع إلى فارق تكتيكي حاسم بين عمليتي "أبوت آباد" و"كاراكاس"؛ فبينما تطلب الهجوم في باكستان تسللا صامتا لتفادي الرادارات، بدأت عملية فنزويلا بحملة قصف مكثفة دمرت رادارات "إس-300" والدفاعات الجوية.

وبمجرد "تطهير السماء"، لم تعد هناك حاجة لطائرات باهظة الثمن مصممة للإفلات من الرادار، وأصبحت المروحيات التقليدية ذات الكفاءة القتالية العالية هي الخيار الأنسب لنقل نحو 200 عنصر من القوات الخاصة.

وخلص التقرير إلى أن العملية كانت "استعراضا للقوة الجوية الساحقة" لفرض الإرادة الأمريكية علانية، وليست مجرد عملية تسلل صامتة، مما جعل الاعتماد على الأسطول التقليدي أكثر فاعلية وأقل خطورة على الأسرار القومية الأمريكية.

مروحيات الشبح عملية اعتقال مادورو الصين روسيا

