(ا ب)

قال مسؤولون في مدينة جويز دي فورا اليوم الثلاثاء، إن فيضانات شديدة في جنوب شرق البرازيل تسببت في مصرع 14 شخصاً على الأقل.

وبدأت الأمطار الغزيرة أمس الاثنين وسرعان ما امتدت إلى مدينة أوبا المجاورة، مما أجبر ما لا يقل عن 440 من السكان على إخلاء منازلهم.

وأظهر مقطع فيديو شاركته إدارة الإطفاء في ولاية ميناس جيرايس، حيث تقع المدينتان، على وسائل التواصل الاجتماعي شوارع غارقة في جويز دي فورا، حيث انحرف نهر محلي عن مسار.

وطالب المسؤولون السكان بالابتعاد عن المناطق التي قد تكون عرضة للانهيارات الطينية.