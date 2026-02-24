(أ ب)

ذكرت السلطات الأمريكية أن نائبي رئيس شرطة إحدى مقاطعات ولاية ميزوري تم إطلاق النار عليهما في مقتل، أحدهما أثناء توقف إشارة مرور والآخر بعد ساعات أثناء تبادل إطلاق نار مع المشتبه به.

وقال رئيس شرطة مقاطعة كريستيان، براد كول، إن إطلاق النار الأول وقع أثناء توقف إشارة مرور جنوب هايلاندر فيل جنوب غربي ميزوري أمس الاثنين، حسبما أفادت بوابات إعلامية.

وأشار كول، إلى أن 100 شرطي ونائب رئيس شرطة ورجال شرطة بالولاية ساعدوا في البحث عن المشتبه به.

وأضاف أن عناصر من خدمة المارشالات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات شاركوا أيضا في البحث.

وأكد كول أنه تم العثور على شاحنة منفذ الهجوم المشتبه به على بعد كيلومترات جنوبا قرب مدينة ريدز سبرينج وفتش رجال إنفاذ القانون المنطقة القريبة.

وفي وقت ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، اقترب نواب رئيس الشرطة من مصدر حرارة تم رصده في إحدى الغابات.

وأوضح كول أن المشتبه به أطلق النار، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من نواب رئيس الشرطة، مؤكدًا أن رجال إنفاذ القانون ردوا بإطلاق النار ليردوا المشتبه به قتيلا.