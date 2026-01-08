إعلان

الخارجية الصينية: احتجاز أمريكا التعسفي للسفن الأجنبية في المياه الدولية "انتهاك خطير للقانون الدولي"

كتب : مصراوي

02:02 م 08/01/2026

وزارة الخارجية الصينية

بكين- (د ب أ)

اتهمت الصين الولايات المتحدة بالتصرف بشكل تعسفي عقب احتجاز ناقلة نفط ترفع العلم الروسي.

وكان قد تم احتجاز ناقلة النفط "بيلا 1" قرب أيسلندا، بتهمة التحايل على عمليات التفتيش التي يفرضها خفر السواحل الأمريكي والعقوبات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في بكين، إن احتجاز الولايات المتحدة التعسفي للسفن الأجنبية في المياه الدولية يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وأضافت ماو نينج أن الصين لطالما نددت بـ "العقوبات الأحادية غير القانونية" التي لا تستند إلى القانون الدولي ولم يصادق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكانت القوات الأمريكية قد احتجزت ناقلة النفط في شمال المحيط الأطلسي أمس الأربعاء. وأعلنت القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية أن عملية الاحتجاز صدرت بأمر من محكمة اتحادية بسبب "انتهاكات للعقوبات الأمريكية".

ووفقا للولايات المتحدة، كانت الناقلة تنقل في السابق النفط الخام من فنزويلا وإيران.

وتعد كلتا الدولتين حليفتين للصين، وتزودان ثاني أكبر اقتصاد في العالم بكميات من النفط.

الخارجية الصينية احتجاز السفن الأجنبية المياه الدولية انتهاك القانون الدولي

