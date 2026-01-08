قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن جهود لبنان لتفكيك حزب الله تستحق التقدير لكن حزب الله ما زال مسلحا ويحاول تعزيز قدراته.

وأكد نتنياهو، أن الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والجيش بداية مشجعة لكنها غير كافية، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه أمريكا ينص بوضوح على وجوب نزع سلاح حزب الله بالكامل.

واتهم نتنياهو، حزب الله بالسعى لإعادة تسليح نفسه وبناء بنيته التحتية بدعم إيراني.

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن تصريح الجيش اللبناني ينافي الواقع وحزب الله لا يزال موجودا جنوب الليطاني.

وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر سياسي، رفض إعلان الجيش اللبناني بأن حزب الله جرد من سلاحه في منطقة جنوب الليطاني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اللبناني أن خطته لحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عملية "درع الوطن" بشكل فعّال.

وأكدت قيادة الجيش، في بيان لها، نجاحها في توسيع الحضور العملياتي وتأمين المناطق الحيوية، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرا لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، بهدف "منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها بشكل لا عودة عنه".

وأوضحت قيادة الجيش، أنها تعتزم إجراء تقييم شامل للمرحلة الأولى لتحديد مسار المراحل اللاحقة.

في الوقت نفسه، حذّر الجيش من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض المواقع وإقامة مناطق عازلة، فضلا عن الخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024، "ينعكس سلبا على إنجاز المهام المطلوبة وحصر السلاح بيد القوات المسلحة".

واعتبر الجيش اللبناني، أن تأخر وصول القدرات العسكرية الموعودة يشكل "عاملا مؤثرا" في وتيرة التنفيذ، مطالبا بمعالجة عاجلة وجدية لهذه العوائق.

وذكرت هيئة البث العبرية، مساء الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراءه بحصوله على "ضوء أخضر" أمريكي لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان، وذلك في حال فشلت الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله".

ونقلت البث العبرية عن مصدر أمني رفيع تأكيده أن واشنطن أوضحت موقفها لإسرائيل قائلة: "إذا لم يقم حزب الله بنزع سلاحه بشكل فعلي، فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها، حتى لو أدى ذلك إلى أيام من القتال".

ويأتي هذا التفويض الأمريكي المزعوم بالتزامن مع تقارير تفيد بوضع جيش الاحتلال خطة لهجوم واسع النطاق، بعد رصد محاولات لـ "حزب الله" لنقل أسلحة ثقيلة وبعيدة المدى عبر نهر الليطاني.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، على نزع سلاح الحزب وانسحاب القوات الإسرائيلية، وهو ما لم يُنفذ بشكل كامل حتى الآن في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية.