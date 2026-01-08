

وكالات

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه ناقش قضية جرينلاند واعتراض ناقلة النفط "بيلا 1" الخاضعة للعقوبات في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أعلن "داونينج ستريت"، مقر رئاسة الحكومة البريطانية، أن كير ستارمر قد أوضح موقفه بشأن جرينلاند خلال اتصال هاتفي مع الرئيس ترامب.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، إن هذا الموقف كان قد ظهر في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، إذ أكد الحلفاء الأوروبيون، بمن فيهم المملكة المتحدة، مجددا أن جرينلاند ملك لشعبها ويعود القرار في المسائل المتعلقة بالدنمارك وجرينلاند إليهما فقط.

وقال المتحدث أيضا، إن المكالمة تضمنت مناقشة اعتراض ناقلة النفط "بيلا 1"، المعروفة أيضا باسم "مارينيرا"، التي شاركت فيها القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة خرق العقوبات، والتقدم المحرز مؤخرا في الملف الأوكراني، والعملية الأمريكية في فنزويلا.

وتزايدت المخاوف من تحرك الولايات المتحدة ضد جرينلاند عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة أمريكية على كاراكاس.

وفي أعقاب ذلك، أبقى ترامب الباب مفتوحا لمزيد من التدخلات في نصف الكرة الغربي مستشهدا بمبدأ مونرو.

ويؤكد هذا المبدأ، الذي سمي تيمنا بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمس مونرو، حق الولايات المتحدة في التدخل في الشؤون الخارجية في الأمريكتين بما يخدم مصالحها. ويطلق عليه ترامب اسم مبدأ دونرو، مضيفا إليه اسمه.

وقد أعرب ترامب مرارا عن رغبته في ضم جرينلاند، رغم كونها جزءا من الدنمارك، العضو في حلف الناتو، ولوح مرارا وتكرارا بالتدخل هناك، وفقا لروسيا اليوم.