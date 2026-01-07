قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن العملية العسكرية في فنزويلا والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، تاريخية ولم ير العالم مثيلا لها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لوزير الدفاع الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للكشف عن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، في الكابيتول هيل بواشنطن يوم الأربعاء.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن القوات الأمريكية استولت على ناقلتي نفط خاضعتين للعقوبات.

وأشار هيجسيث، إلى أنه سيتم إنفاق عائدات النفط الفنزويلي لمصلحة الشعبين الأمريكي والفنزويلي.