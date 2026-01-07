إعلان

روبيو يكشف خطة أمريكا لإدارة فنزويلا

كتب-عبدالله محمود:

07:27 م 07/01/2026

ماركو روبيو

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تفاصيل الخطة الأمريكية في إدارة فنزويلا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للكشف عن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، في الكابيتول هيل بواشنطن يوم الأربعاء.

قال روبيو إنه سيكون هناك المزيد من الصفقات التي ستتبع مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة، مؤكدًا أن إدارة ترامب تخطط لثلاث مراحل لفنزويلا: "الاستقرار والانتعاش والانتقال".

وأوضح روبيو أنهم يبدأون بتحقيق الاستقرار لأن أمريكا لا تريد أن ينحدر الأمر إلى الفوضى، مؤكدًا أن الإدارة تعتقد أن لديها نفوذا كبيرا على الحكومة الفنزويلية المؤقتة بقيادة ديلسي رودريجيز.

ووصف الاتفاق النفطي بأنه جزء من مرحلة الاستقرار، مشيرا إلى أن الإدارة تتوقع أن تتمكن قريبا من بيع ملايين البراميل من النفط الفنزويلي وتوليد الإيرادات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، والتي سيتم توزيعها بطريقة تعود بالنفع على الشعب الفنزويلي.

وأضاف: "نحن نشهد بالفعل تقدمًا في هذه الصفقة الجديدة التي تم الإعلان عنها، وسيتبعها المزيد من الصفقات، دون تقديم تفاصيل حول الصفقات الإضافية".

لافتًا روبيو إلى أن مرحلة التعافي، تضمن وصول الشركات الأمريكية والغربية وغيرها إلى السوق الفنزويلية بطريقة عادلة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "في الوقت نفسه، يريدون البدء في خلق عملية المصالحة على المستوى الوطني داخل فنزويلا، حتى يمكن العفو عن قوى المعارضة وإطلاق سراحها من السجون أو إعادتها إلى البلاد، والبدء في إعادة بناء المجتمع المدني".

وأشار المرحلة الثالثة ستكون مرحلة انتقالية، حيث في النهاية، سيكون الأمر متروكًا للشعب الفنزويلي لتحويل بلاده.

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي خطة أمريكا لإدارة فنزويلا العمليات العسكرية الأمريكية في فنزويلا وزير الدفاع الأمريكي

