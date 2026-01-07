إعلان

بريطانيا: ساعدنا أمريكا في الاستيلاء على ناقلة نفط ترفع العلم الروسي

كتب-عبدالله محمود:

05:58 م 07/01/2026

ناقلة نفط ترفع العلم الروسي

أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم مساعدتها إلى الولايات المتحدة في عملية الاستيلاء على ناقلة النفط التي ترفع العلم الروسي في المحيط الأطلسي، وفقا لوزارة الدفاع البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان الأربعاء، إن القوات المسلحة البريطانية قدمت الدعم العملياتي المخطط له مسبقًا، بما في ذلك التمركز، للأصول العسكرية الأمريكية التي تعترض بيلا 1 في الفجوة بين المملكة المتحدة وأيسلندا وجرينلاند بعد طلب أمريكي للمساعدة.

وأكدت وزارة الدفاع، أن ناقلة النفط البريطانية RFA Tideforce قدمت الدعم للقوات الأمريكية في ملاحقة واعتراض السفينة، في حين قدمت قواتها الجوية الدعم للمراقبة من الجو، واستمرت في ذلك.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة البريطانية أظهرت اليوم مهارة واحترافية في دعم اعتراض أمريكي ناجح للسفينة بيلا 1 أثناء توجهها إلى روسيا.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع جون هيلي، إن هذا الإجراء يشكل جزءا من الجهود العالمية للقضاء على خرق العقوبات.

واتهم هيلي السفينة بأنها جزء من محور روسي إيراني للتهرب من العقوبات الذي يغذي الإرهاب والصراع والبؤس من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا.

وأكد أن الولايات المتحدة هي أقرب شريك دفاعي وأمني للمملكة المتحدة.

وأضاف "أن عمق علاقتنا الدفاعية مع الولايات المتحدة يشكل جزءا أساسيا من أمننا، وأن العملية التي يتم تنفيذها بسلاسة اليوم تظهر مدى نجاح ذلك في الممارسة العملية".

