سوريا تعلن القبض على مجموعة مسلحة مرتبطة بفلول الأسد

كتب : مصراوي

01:43 م 07/01/2026

سوريا

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في تشكيل مجموعة مسلّحة مرتبطة بفلول النظام البائد في محافظة حماة بوسط البلاد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم الشنتوت، في بيان نشرته وزارة الداخلية اليوم: "تمكّنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حماة، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعوين سلمان مالك محمد، وزين حسن محفوض، وأيمن عبد الكريم عمار، وذلك عقب متابعة أمنية متواصلة ومكثّفة لتحركاتهم ونشاطهم المشبوه في المنطقة".

وأضافت: "أظهرت التحقيقات الأولية، استناداً إلى معلومات موثوقة وأدلة ثابتة، تورّط المذكورين في تشكيل مجموعة مسلّحة مرتبطة بفلول النظام البائد، عملت بشكل منظّم وممنهج على التحريض ضد الدولة السورية الجديدة، وسعت إلى استغلال بعض التحركات الاحتجاجية لتنفيذ أعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالسلم الأهلي، بما في ذلك التخطيط المباشر لاستهداف عناصر من قوى الأمن الداخلي".

وأُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفق البيان.

