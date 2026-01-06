إعلان

ترامب: فنزويلا لن تشهد انتخابات خلال الـ30 يومًا القادمة.. وأمريكا ليست في عداء معها

كتب : مصراوي

01:56 ص 06/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن فنزويلا لن تشهد انتخابات خلال الثلاثين يوما القادمة.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة ليست في حالة عداء مع فنزويلا، لافتا إلى أن أمريكا ربما تدعم أي جهد لشركات النفط لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في فنزويلا.

وأكد ترامب أنه لن يحتاج إلى تدخل المشرعين لإعادة القوات الأمريكية إلى فنزويلا، وفقا للغد.

وانتهت أولى جلسات محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، على خلفية التهم الموجهة إليهما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي قامت باعتقالهما إثر عملية عسكرية شنتها القوات الأمريكية على الأراضي الفنزويلية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، من المقرر أن يمثل مادورو أمام المحكمة في جلسة تعقد بتاريخ 17 مارس المقبل.

وخلال الجلسة نفي نيكولاس مادورو جميع التهم الموجه إليه، قائلاً للقاضي: "أنا بريء. أنا لست مذنباً. أنا رجل محترم، رئيس بلدي".

وأكد مادورو خلال السماح له بالحديث، أنه لا يعترف بصحة ما ورد في لائحة الاتهام، قائلا إنا رئيسا لفنزويلا ما جرى بحقي يمثل، اختطافًا".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن الرئيس الفنزويلي تحدث خلال الجلسة باللغة الإسبانية، مع الاستعانة بمترجم فوري، فيما تابع فريق الدفاع تفاصيل الإجراءات عن قرب.

الرئيس الأمريكي ترامب فنزويلا نجل رئيس فنزويلا عودة القوات الأمريكية لفنزويلا

