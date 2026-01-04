إعلان

غينيا الاستوائية.. أمر رئاسي بنقل العاصمة الرسمية للدولة

كتب : مصراوي

07:29 م 04/01/2026

رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج نجيما مباسو

ياوندي - (د ب أ)

أصدر رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج نجيما مباسوجو، مرسوما مفاجئا يقضي بنقل عاصمة البلاد.

وبدلا من مالابو – الواقعة في جزيرة بيوكو والمنفصلة عن البر الرئيسي – أصبحت الآن مدينة سيوداد دي لا باز، الواقعة في قلب الغابة الاستوائية المطيرة، هي عاصمة غينيا الاستوائية، الدولة الوحيدة الناطقة باللغة الإسبانية في أفريقيا.

وجاء في مرسوم رئاسي صدر أمس السبت، أن الانتقال إلى البر الرئيسي برره الحاجة إلى "تخفيف التركيز ولامركزية وظائف الدولة".

وقد شهدت كل من مالابو ومدينة باتا الساحلية، التي تعد المركز الاقتصادي الرئيسي للبلاد، نمواً سريعاً.

ووفقا للمرسوم فإن "النمو غير المنضبط قد جلب معه تحديات كبيرة في التخطيط الحضري، وضغطاً على الخدمات الأساسية، وزيادة في التفاوت الإقليمي، وازدحاماً في شبكات النقل والاتصالات".

رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجيما مباسوجو مدينة سيوداد دي لا باز

