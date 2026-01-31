إعلان

ترامب: إيران تتحدث إلينا وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء

كتب : مصراوي

09:50 م 31/01/2026

دونالد ترامب

كتب- محمود الطوخي

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن واشنطن لا يمكنها إبلاغ حلفائها في الخليج بخطتها إزاء إيران.

وأوضح ترمب أن الخطة تكمن في أن "إيران تتحدث إلينا وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء وإلا فسنرى ما سيحدث"، مشيرًا إلى أن الإيرانيين يتفاوضون حاليا، زاعما القضاء على برنامجهم النووي.

وجدد الرئيس الأمريكي، التأكيد على أن أسطولا عسكريا كبيرا يتجه إلى المنطقة ويفوق في حجمه الأسطول الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا.

وفي غضون ذلك، أعلن علي لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن العمل جارٍ لوضع إطار للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا في منشور على "إكس"، أن إنشاء هيكل للمفاوضات "جارٍ" على عكس الأجواء التي تتسبب فيها ما وصفه بـ"الحرب الإعلامية المصطنعة"، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وتأتي تحركات لاريجاني غداة لقاء غير معلن جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو.

