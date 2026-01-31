الصين.. التحقيق مع وزير إدارة الطوارئ بسبب انتهاكات للقوانين

بكين - (د ب أ)

أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني السبت، أن وزيرا في الحكومة المركزية للصين يخضع للتحقيق بسبب "انتهاكات جسيمة للانضباط والقوانين".

ولم تقدم الحكومة تفاصيل إضافية حول أسباب التحقيق مع وزير إدارة الطوارئ وانج شيانجشي، غير أن سوابق مماثلة تشير إلى أن هذا الوصف غالبا ما يستخدم للتغطية على اتهامات بالرشوة.

ويعد التحقيق مع وزير يشغل منصبه أمرا نادر الحدوث نسبيا. كما لم تعد المعلومات الخاصة بالوزير متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني. ويبلغ وانج من العمر 63 عاما، وكان يتولى المنصب منذ عام 2022، بعدما بدأ مسيرته المهنية في قطاع الفحم، بحسب ما أفادت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية.

وفي الآونة الأخيرة، هزت أنباء التحقيق مع مسؤولين عسكريين اثنين رفيعي المستوى في اللجنة العسكرية المركزية جيش التحرير الشعبي. وتعد اللجنة الجهة التي تتولى قيادة القوات المسلحة.

وأعلنت وزارة الدفاع قبل أسبوع أن الجنرالين تشانج يوشيا وليو تشنلي يخضعان أيضا للتحقيق بسبب مخالفات انضباطية.

ويشغل تشانج المرتبة الثانية في اللجنة العسكرية المركزية بعد رئيسها شي جين بينج، الذي يشغل كذلك منصب رئيس الدولة وزعيم الحزب.

ومن المرجح أن تكون هذه التحقيقات جزءا من حملة مكافحة الفساد التي يدفع بها شي منذ سنوات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في منتصف يناير أن السلطات استهدفت نحو 536 ألف مسؤول من المستويات الدنيا خلال العام الماضي وحده، مضيفة أن نحو 20 ألف قضية تخضع حاليا للتحقيق من قبل أجهزة إنفاذ القانون.