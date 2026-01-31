مصراوي

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإيجاد حلول سلمية من خلال الدبلوماسية والحوار تسهم في الحد من التوتر والتهدئة.

جاء ذلك في اتصالات مكثفة أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي بكلٍ من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، حيث تناولت الاتصالات المستجدات بالمنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر بالإقليم ، وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت .

وشدد "عبد العاطي" خلال هذه الاتصالات على أنه: "لا توجد حلول عسكرية لمختلف التحديات التي تواجه المنطقة... ومن الضروري الحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى حالة من انعدام الأمن والاستقرار، ومواصلة التفاعل والتواصل البناء بين الأطراف المعنية بشكل يسهم في عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية على أسس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة لجميع الأطراف، وبما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي".

ووفقا لبيان وزارة الخارجية فإنه، تم التوافق خلال سلسلة الاتصالات على مواصلة العمل الجاد لخفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية.