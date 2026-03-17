انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 13.88 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.96 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 13.88 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.88 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.91 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.91 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.