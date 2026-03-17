انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:36 ص 17/03/2026 تعديل في 11:43 ص

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.88 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.96 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.88 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.88 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.91 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.91 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر الريال

فيديو قد يعجبك



كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟
رمضان ستايل

كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟

%15 زيادة في الحد الأدنى للأجور.. والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا
أخبار مصر

%15 زيادة في الحد الأدنى للأجور.. والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا
تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
رياضة محلية

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
صحتك في رمضان| ما أسباب تسارع ضربات القلب؟
رمضان ستايل

صحتك في رمضان| ما أسباب تسارع ضربات القلب؟

