ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر والأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والخيار، والكانتلوب، والبرتقال البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 14 و22 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 23 و27 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 24 و30 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 17 و27 جنيهًا، بزيادة جنيهين.